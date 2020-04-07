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الولايات المتحدة: إصابات كورونا تبلغ 30.3 مليون إصابة والوفيات 549211

د ب أ
نشر في: الإثنين 29 مارس 2021 - 4:38 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 مارس 2021 - 4:38 ص

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% مقارنة بنفس الوقت أمس لتصل إلى 3ر30 % مليون إصابة، حتى الساعة 0325 مساء بتوقيت نيويورك اليوم الأحد، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتطابقت زيادة الإصابات على المستوى الوطني مع متوسط الزيادة اليومية التي بلغت 2ر0 % خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة والذي بلغ 66ر3 مليون حالة، دون تغيير يذكر عن نفس الوقت في اليوم السابق.

وشهدت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 1ر1 % في عدد الحالات عن نفس الوقت أمس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 18820إصابة.

كما شهدت كاليفورنيا أيضا أكبر عدد من الوفيات تم تسجيله خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث سجلت 169 حالة وفاة.

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