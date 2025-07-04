 الأمم المتحدة: فشلنا في حماية الشعب الفلسطيني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمم المتحدة: فشلنا في حماية الشعب الفلسطيني

وكالات
نشر في: الجمعة 4 يوليه 2025 - 11:11 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 يوليه 2025 - 11:11 ص

أكدت الأمم المتحدة أن ميثاقها والقانون الدولي، يتعرضان للانتهاك مرارا وتكرارا من قبل بعض الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في الحرب الإسرائيلية على غزة وغيرها.

وقال الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في تصريح صحفي، أمس الخميس، إنه "يجب على الدول الإيمان وتنفيذ الالتزامات التي وقعت عليها بنفسها"، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وحول التصور السائد في الشرق الأوسط والعالم، أكد دوجاريك أن "الأمم المتحدة فشلت في حماية الشعب الفلسطيني".

وأشار دوجاريك إلى أن "الأمين العام وجميع موظفي الأمم المتحدة الإنسانيين وغيرهم ممن بقوا في غزة يبذلون قصارى جهدهم لحماية المدنيين، ومساعدتهم على البقاء على قيد الحياة على الأقل من خلال تزويدهم بالقدر المحدود من الموارد المتاحة لدينا".

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