عماد رمضان يبحث تطوير الكرة الطائرة البارالمبية في إفريقيا مع رئيس الاتحاد الدولي

التقى عماد رمضان، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة البارالمبية، نظيره الألماني يورجن سكراب، رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وذلك على هامش بطولة إفريقيا للكرة الطائرة البارالمبية، التي تستضيفها كينيا حاليًا.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على تعزيز سبل التعاون بين الاتحادين المصري والدولي، بما يُمكّن مصر من قيادة جهود تطوير اللعبة على مستوى القارة الإفريقية، وذلك في إطار خطة استراتيجية لتوسيع قاعدة الممارسة وتبادل الخبرات الفنية والإدارية.

ويُذكر أن يورجن سكراب سبق له أن لعب ضمن صفوف منتخب ألمانيا للكرة الطائرة البارالمبية، وكان قائدًا للفريق، كما تربطه صداقة طويلة الأمد مع عماد رمضان، تعود إلى نحو 20 عامًا.

ميدانيًا، استهل منتخب مصر مشاركته في البطولة بفوز مستحق على منتخب جنوب إفريقيا بثلاثة أشواط دون رد (0/3)، في افتتاح مبارياته ضمن المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا منتخبات المغرب ونيجيريا. ومن المقرر أن يلتقي المنتخب نظيره المغربي في السابعة مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات كينيا (المستضيف)، رواندا، والجزائر.

ويأمل المنتخب الوطني في الحفاظ على لقبه القاري، الذي توج به منذ انطلاق النسخة الأولى للبطولة وحتى الآن. كما يطمح الاتحاد المصري، بقيادة عماد رمضان، في أن تكون النسخة الحالية منصة حقيقية لاختبار العناصر الجديدة، تمهيدًا لإعداد جيل قادر على المنافسة في المحافل الدولية.

ويهدف الاتحاد أيضًا إلى الظهور المشرف والتتويج بلقب البطولة، لإهدائه إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية والشعب المصري، تأكيدًا على المكانة المتقدمة التي تحتلها الرياضات البارالمبية في مصر.