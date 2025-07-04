أسامة كمال يعرض فيديو لسائق تريلا يوثق مشاهد السير عكس الاتجاه على طريق بلبيس

سلط الإعلامي أسامة كمال، الضوء على مقطع فيديو وثقه سائق شاحنة «تريلا» على طريق بلبيس، يُظهر السيارات من مختلف الفئات تسير عكس الاتجاه، معرضة حياة المواطنين للخطر.

وعرض خلال برنامجه «مساء DMC» المذاع عبر فضائية «DMC» الفيديو الذي صوّره السائق بنفسه ليوثق السير عكس الاتجاه، ردا على الاتهامات التي توجه باستمرار لسائقي النقل الثقيل بأنهم سبب الحوادث.

ويُظهر المقطع سيارات ملاكي، وأجرة، وحافلات، وشاحنات نقل أخرى تسير في الاتجاه المعاكس على الرغم من أن الطريق في اتجاهها الصحيح كان خاليا تماما.

وعلق «كمال» على الفيديو قائلا: «السائق انزعج من الاتهامات الموجهة لزملائه، فقرر أن يوثق كل فئات السيارات، ملاكي، أجرة، أتوبيس، نقل، عكس الاتجاه، رغم أن طريقهم الأصلي في الاتجاه المقابل الصحيح كان خاليا وليس مزدحما».

وأضاف أن السائق أكد في الفيديو أنه «لا يتعاطى مخدرات ولا يشرب حتى الشاي»، متابعا: «هذا المشهد يوضح لنا ماذا يفعل الناس بدون رقابة.. لا رقابة، ولا ضمير، ولا خوف على النفس، ولا خوف على الغير».

ورأى أن الواقع يعكس سلوكا مجتمعيا خطيرا، قائلا: «نرى أناسا من أجل توفير 10 ثوان أو 150 مترا، مستعدون لارتكاب العجب العجاب، ولا يفرق معها، طالما لا أحد يراك، فافعل ما يبدو لك».

وفي سياق متصل، نوه إلى تحرك وزارة الداخلية بناءً على مقطع فيديو آخر وضبط ثلاثة من سائقي النقل الثقيل كانوا يسيرون برعونة وسرعات زائدة على أحد طرق مدينة 6 أكتوبر.

