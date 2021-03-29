اصابة 20 شخصا إثر إنفجار تسبب في اندلاع حريق هائل في مصفاة إندونيسية

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تسبب انفجار في اندلاع حريق هائل في مصفاة لتكرير النفط في مقاطعة ويست جاوة بإندونيسيا اليوم الاثنين، مما أسفر عن إصابة 20 شخصًا، وفقا لتقارير رسمية وإعلامية.

وقالت نينا أوجستينا رئيسة المنطقة إن الحريق أدى إلى إجلاء ما يقرب من ألف شخص يقطنون بالقرب من مصفاة بالونجان في إندرامايو.

وتابعت في حوار لتلفزيون كومباس: "أن النيران بدأت تخمد".

وأفاد موقع "ريبوبليكا" الإخباري نقلاً عن رئيس وكالة الحماية المدنية المحلية بأن 20 شخصًا أصيبوا بجروح، بينهم خمسة إصابتهم خطيرة.

وقال مسؤول محلي في إدارة الإطفاء إن الحريق ربما نتج عن صاعقة برق.

ونقل موقع "أي نيوز" الاخباري على الانترنت عن المسؤول قوله "وقع إنفجار. كانت السماء تمطر ويصاحبها رعد".