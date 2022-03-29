تشكيل منتخب مصر، تتجه أنظار الملايين من المواطنين فى مصر إلى معرفة التوقيت الذى ينطلق فيه اللقاء الحاسم بين المنتخبين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العام، ونشير فى السطور التالية إلى كافة التفاصيل المتعلقة بموعد المباراة والتشكيل الخاص بالفريقين.

مباراة مصر والسنغال

وتعد مباراة مصر والسنغال هى الجولة الأخيرة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز المنتخب المصري بهدف نظيف، أحرزه النجم المصري محمد صلاح.

وستذاع مباراة الإيام التى ستقام اليوم فى السنغال فى تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، ومن المرتقب إذاعتها على أون تايم سبورت بتعليق صوتي من الكابتن مدحت شلبي.

ونشرت الشروق فى تقرير لها، التشكيل المتوقع للمنتخب المصري اليوم الثلاثاء، حيث أنه من المنتظر أن تستمر قائمة الذهاب فى مباراة اليوم مع إجراء بعض التعديلات والتى تتصل بأن يكون عمرو مرموش مهاجمًا خلال اللقاء على حساب مصطفى محمد.

ومن المنتظر أن يدفع كارلس كيروش المدير الفني بالمنتخب المصري بكلًا من:-

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة- أحمد أبو الفتوح

خط الوسط: محمد النني - عمرو السولية - حمدي فتحي

خط الوسط الجومي: محمود حسن "تريزيجيه" - محمد صلاح

الهجوم: عمر مرموش

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وسوف يغيب عن مباراة اليوم اثنين من خط الدفاع، حيث نال محمود حمدي الونش انظار خلال مباراة الذهاب وتعرض مدافع النادي الأهلي محمد عبدالمنعم للإصابة فى الأنف وهو ما دفعه إلى إجراء عملية جراحية.