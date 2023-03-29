السفيرة البريطانية في برلين: الزيارة الملكية لألمانيا تُجرى بناء على توصية حكومية



أكدت السفيرة البريطانية في ألمانيا، جيل جالارد، على دور الحكومة البريطانية في الزيارة الرسمية التي يقوم بها ملك بريطانيا تشارلز الثالث وزوجته كاميلا لألمانيا اليوم الأربعاء.

وقالت السفيرة صباح اليوم في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية الإذاعية: "هذه الزيارة كانت توصية من الحكومة البريطانية.. وليس من قبيل المصادفة أن تكون هذه أول جولة يقوم بها الملك لأوروبا".

وأوضحت السفيرة أن الزيارة الملكية تهدف إلى إرسال إشارة تضامن، مشيرة إلى أن بريطانيا غادرت الاتحاد الأوروبي، ولكن ليس أوروبا. وذكرت السفيرة أنه في ضوء الحرب الروسية في أوكرانيا عمل "الألمان والبريطانيون والأوروبيون" معا بشكل وثيق لدعم أوكرانيا، مضيفة أن التركيز على سياسة الطاقة هو أيضا أحد الأهداف المشتركة.

ومن المتوقع أن يصل تشارلز إلى برلين مع زوجته كاميلا بعد ظهر اليوم في زيارة تستمر حتى بعد غد الجمعة، وسيزوران خلالها أيضا مدينة هامبورج.