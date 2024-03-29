تايلاند تجري محادثات مع الصين ولاوس حول فتح خطوط طيران جديدة

ذكر رئيس شركة "أيروثاي" التايلاندية للطيران، نوباسيت تشاكبيتاك اليوم الجمعة، أن بلاده تجري مناقشات مع الصين ولاوس حول خطة لفتح خطوط طيران جديدة، للتعامل مع 100 ألف رحلة جوية إضافية، من المتوقع تسييرها في سماء الدول الثلاث.

وأضاف أنه من المتوقع أن تساعد المسارات الموازية المقترحة، في تخفيف الازدحام، في مسار الرحلة الحالي، الذي حددته منظمة الطيران المدني الدولية، الذي يمر بـ"اختناق" في شمال غرب لاوس، حسب صحيفة "ذا نيشن" التايلاندية اليوم الجمعة.

وتابع أنه بعد موافقة الدول الثلاث على مسارات الطيران الجديدة بين تايلاند والصين، عبر لاوس، ستسعى للحصول على موافقة من منظمة الطيران المدني الدولية، مضيفا أن المسارات الموازية من المتوقع أن يتم فتحها، في أوائل عام 2026، بعد تلبية متطلبات المنظمة الخاصة بالسلامة .

وتابع أن صناعة الطيران في آسيا، شهدت مؤشرات على توسع سريع، لاسيما في الصين والهند، في أعقاب طلبات شراء لأكثر من ألف طائرة.