تختتم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، برنامج فعالياتها الرمضانية بسهرة مع الفنان مدحت صالح، بمشاركة عازف البيانو والموزع الموسيقى عمرو سليم، ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، وذلك فى التاسعة والنصف مساء الأحد 31 مارس على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من أشهر أعماله التى قدمها خلال مشواره الفنى، منها بحلم على قدى، ماشى فى ضلها، المليونيرات، النور مكانه فى القلوب، زى ما هى حبها، وعدى، حبيبى يا عاشق، يتقال، ابن مصر بالإضافة إلى مختارات من أعمال عمالقة الطرب التى اشتهر بأداءها.

من جانبه، وجه مدحت صالح التهنئة للجميع بمناسبة شهر رمضان المعظم، وأبدى سعادته بلقاء جمهوره فى رمضان من خلال الحفل المقام بدار الأوبرا، التى أكد أنها منارة الإبداع الجاد فى مصر والوطن العربى.