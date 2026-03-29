ميندي ينتقد كاف: قراراته تضر بكرة القدم الإفريقية

شن إدوارد ميندي، حارس منتخب السنغال، هجومًا لاذعًا على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عقب قرار سحب لقب كأس أمم إفريقيا من منتخب بلاده ومنحه إلى منتخب المغرب، رغم فوز "أسود التيرانجا" بالمباراة النهائية التي أُقيمت في يناير الماضي بعد التمديد.

ورغم القرار، أظهر لاعبو السنغال تمسكهم باللقب، حيث احتفلوا به علنًا خلال المواجهة الودية أمام بيرو في باريس، في رسالة واضحة لرفض العقوبة.

وقال ميندي إن المشكلة مع كاف ليست وليدة اللحظة، مؤكدًا أن هناك فجوة في التفاهم مع الهيئة القارية، مضيفًا أن إدارة الكرة الإفريقية تسير بوتيرة أبطأ من تطورها على أرض الملعب.

وأشار إلى أن الحديث عن فائز وخاسر في هذه الأزمة غير دقيق، معتبرًا أن الخاسر الحقيقي هو كرة القدم الإفريقية، محمّلًا كاف المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع.

وشدد حارس الأهلي السعودي على أن اللعبة في القارة تشهد نموًا متسارعًا، يفوق أداء المؤسسات المنظمة، مطالبًا بضرورة تطوير الإدارة ورفع كفاءة الهيئات المسؤولة لمواكبة هذا التقدم.

وتعيد هذه الأزمة الجدل حول طريقة إدارة المسابقات القارية، في ظل تزايد الانتقادات الموجهة للاتحاد الإفريقي بسبب قراراته الأخيرة.