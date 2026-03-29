تايوان ترصد 19 طائرة عسكرية و11 سفينة حول أراضيها

رصدت وزارة الدفاع الوطني التايوانية 19 طائرة عسكرية و9 سفن حربية وسفينتين رسميتين حول تايوان، بين الساعة السادسة صباح أمس السبت والسادسة صباح اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة أن 13 من الطائرات عبرت خط الوسط ودخلت الأجزاء الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية والشرقية من منطقة تحديد الدفاع الجوي لتايوان. وردا على ذلك، نشرت تايوان طائرات وسفنا حربية وأنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة النشاط الصيني، حسب موقع تايوان نيوز اليوم الأحد.

ورصدت وزارة الدفاع الوطني حتى الآن هذا الشهر طائرات عسكرية صينية 160 مرة وسفنا 226 مرة . ومنذ سبتمبر 2020، زادت بكين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويعرف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "سي.إس.آي.إس" تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة".