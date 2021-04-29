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تباطؤ التضخم السنوي في زامبيا للمرة الأولى خلال ثمانية أشهر

د ب أ
نشر في: الخميس 29 أبريل 2021 - 2:31 م | آخر تحديث: الخميس 29 أبريل 2021 - 2:31 م

تباطأ التضخم السنوي في زامبيا للمرة الأولى خلال ثمانية أشهر في أبريل بعد زيادة في معدل الفائدة المعياري أوائل العام الجاري.

 

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن كبير خبراء الاحصاء في وكالة الإحصاء الزامبية، مولينجا موسيبا، القول إن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 7. 22 % من عام سابق عليه، مقارنة بـ8. 22 % في مارس.

 

وزادت التكاليف بنسبة 2ر2 % في الشهر.

 

تباطأ التضخم الغذائي السنوي إلى 2. 27 % أبريل من 8. 27 % في الشهر السابق .

 

وقد يخفف التراجع في معدل التضخم الضغط على لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لتشديد السياسة مجددا عندما تجتمع الشهر المقبل.

 

وفي فبراير، رفعت اللجنة معدل الفائدة الرئيسي إلى 5. 8 % من 8 % لاحتواء نمو الأسعار الذي كان أعلى من النسبة المستهدفة وهي 6 % إلى 8 % لعامين.

 

وقال محافظ بنك زامبيا، كريستوفر مفونجا، إن البنك "مستعد لتعديل معدل السياسات بالارتفاع أكثر في حال استمر الضغط التضخمي".

 


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