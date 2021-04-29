محافظ القاهرة: التعامل بحزم مع مخالفي القرارات الاحترازية لمجابهة كورونا

شدد خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات المتابعة والرقابة والتعامل بحزم مع المولات والكافيهات والمقاهي التي تخالف تطبيق القرارات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا وغلقها على الفور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء باستمرار تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية خاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايداً متسارعاً في أعداد المصابين.

وأكد محافظ القاهرة - في تصريحات اليوم الخميس - أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين مع توقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وشدد على ضرورة متابعة منع تقديم الشيشة وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فوري مع مصادرة كافة المستلزمات المستخدمة في المخالفة والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خاصة ارتداء الكمامات وتوافر المطهرات، وترك مسافات متباعدة بين الطاولات، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق، واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر.

كما شدد على رؤساء الأحياء بمتابعة التزام الأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرا إلى أنه يتابع على مدار الساعة الإجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حرصًا على صحة المواطنين.

وفي هذا السياق، شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع شرطة المرافق حملات مسائية مكثفة لمتابعة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بمنع الشيش في المقاهي؛ حرصًا على الصحة العامة، وتمكنت الحملات من غلق 502 كافية لتقديمها الشيشة بالمخالفة لقرار الحظر وتم مصادرة أكثر من 6 آلاف شيشة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم مصادرة الشيش وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفين للنيابة المختصة، كما تم غلق 572 مقهى و950 محلا و725 ورشة لمخالفتها مواعيد الغلق وتحرير 3 آلاف و856 محضرا لعدم ارتداء الكمامة.