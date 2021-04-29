مرسى مطروح: تطهير وتعقيم النيابة الإدارية ومجمع المحاكم والمساجد للقضاء لمواجهة كورونا

قال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه تم تطهير وتعقيم عدد من المساجد والنيابة الإدارية والسنترال ومكاتب البريد ومجمع المحاكم، ضمن خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

بالإضافة الي رش المبيدات بسيارات الضباب بالاحياء والشوارع والعزب ومقالب القمامة بالفترة المسائية والتنسيق مع مديرية الصحة؛ لتطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا.

وأكد رئيس مركز مدينة مرسي مطروح، علي استمرار الجهود اليومية لاعمال التعقيم للسيارات القادمة للمدينة والمصالح الحكومية، والمواقف والأسواق، ومحطة السكة الحديد، للقضاء على كوفيد 19.