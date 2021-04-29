أظهرت بيانات شحن النفط الخام الليبي للأسواق الخارجية اعتزام ليبيا تصدير 2ر32 مليون برميل خلال مايو الماضي، بما يعادل 04ر1 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمتكثفات النفطية.



وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن صادرات ليبيا خلال الشهر الحالي تبلغ 5ر34 مليون برميل، أي 15ر1 مليون برميل يوميا.



وأضافت بلومبرج أن بيانات التحميل في ميناء الشرارة النفطي الليبي توضح تراجع عدد الشحنات إلى 8 شحنات خلال الشهر المقبل، بما يعادل 2ر5 مليون برميل، أي 168 ألف برميل يوميا، مقابل 249 ألف برميل يوميا في أبريل الماضي.



وتم إلغاء شحنتين، الأولى قدرها 700 ألف برميل والثانية 600 ألف برميل.



كما انخفضت الكميات المقرر تصديرها من ميناء الحريقة الشهر المقبل إلى 6ر5 مليون برميل، بما يعادل 181 ألف برميل يوميا.



وسيتم تصدير 5 شحنات من ميناء راس لانوف بحمولة 600 ألف برميل لكل شحنة، وبما يعادل 97 ألف برميل يوميا خلال مايو المقبل.