يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على الصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة ليلا على مناطق من أقصى غرب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شرقية إلى شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 37 23

الإسكندرية 35 18

وادي النطرون 35 19

طنطا 36 19

شبين الكوم 37 23

دمنهور 37 22

بلطيم 33 19

مطروح 35 18

السلوم 34 18

سيوة 34 19

بورسعيد 32 18

دمياط 30 19

الزقازيق 38 22

المنصورة 37 22

الإسماعيلية 37 23

السويس 38 22

العريش 33 18

رفح 33 21

رأس سدر 34 21

نخل 33 20

نويبع 34 21

طابا 34 20

كاترين 30 18

الطور 33 19

شرم الشيخ 36 25

الغردقة 35 24

مرسى علم 33 25

الفيوم 41 24

بني سويف 41 24

المنيا 41 23

أسيوط 42 23

سوهاج 42 24

قنا 42 23

الأقصر 43 27

أسوان 43 27

ادفو 44 27

أبوسمبل 43 26

الوادي الجديد 44 25

شلاتين 38 22

أبو رماد 39 22

حلايب 37 21

رأس حدربة 37 21