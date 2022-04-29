

أظهرت بيانات أولية لوكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) اليوم الجمعة، ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 7.5% في شهر نيسان/أبريل الجاري، مقارنة بنسبة تضخم بلغت 7.4% خلال شهر مارس الماضي.



وأوضحت يوروستات أن الزيادة في أسعار المستهلكين تعود بالأساس إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، التي وصلت إلى 38% خلال شهر نيسان/أبريل الجاري، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.



ومن المتوقع أن تظل أسعار الطاقة مرتفعة في ظل التوترات بين الدول الأوروبية وروسيا بشأن الحرب في أوكرانيا، ورغبة الاتحاد الأوروبي في تقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسي.



وأشارت يوروستات إلى أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات الكحولية ومنتجات التبغ واصلت الارتفاع خلال شهر نيسان/أبريل الجاري لتسجل 4ر6% مقارنة بنسبة تضخم وصلت 5% في شهر آذار/مارس الماضي.



وأضافت يوروستات أن تكلفة السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة سجلت ارتفاعا بنسبة 8ر3% مقارنة بنسبة ارتفاع بلغت 4ر3% خلال شهر آذار/مارس الماضي.



ونوهت يوروستات إلى أن تكاليف الخدمات قفزت بنسبة 3ر3%، مقارنة بنسبة ارتفاع وصلت 7ر2% خلال شهر آذار/مارس الماضي.



وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الغذائية والمشروبات الكحولية ومنتجات التبغ، بوتيرة متسارعة ليسجل 5ر3%، مقارنة بمعدل تضخم أساسي بلغت نسبته 9ر2% خلال شهر آذار/مارس الماضي.



وبحسب بيانات يوروستات، فإن إستونيا أكثر دولة تضررت من ارتفاع أسعار المستهلكين، حيث بلغ معدل التضخم 19% في شهر نيسان/أبريل الجاري.