دورتموند يتعادل مع بوخوم ويصبح مهددا بفقدان صدارة البوندسليجا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بات فريق بوروسيا دورتموند مهددا بفقدان صدارة جدول ترتيب أندية الدوري الألماني (بوندسليجا)، بعد تعادله مع مضيفه بوخوم 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في الجولة الثلاثين من المسابقة.

وتقدم بوخوم بهدف سجله أنطوني لوسيلا في الدقيقة الخامسة، وتعادل بوروسيا دورتموند عن طريق كريم أديمي في الدقيقة السابعة.

ورفع دورتموند رصيده إلى 61 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام بايرن ميونخ، الذي يمكنه الانقضاض على صدارة جدول الترتيب في حال فوزه على هيرتا برلين غدًا الأحد.

في المقابل رفع بوخوم رصيده إلى 28 نقطة ليعزز تواجده في المركز الخامس عشر بجدول الترتيب.