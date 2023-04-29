 دورتموند يتعادل مع بوخوم ويصبح مهددا بفقدان صدارة البوندسليجا - بوابة الشروق
السبت 29 أبريل 2023 1:19 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟
النتـائـج تصويت

دورتموند يتعادل مع بوخوم ويصبح مهددا بفقدان صدارة البوندسليجا

د ب أ
نشر في: السبت 29 أبريل 2023 - 12:48 ص | آخر تحديث: السبت 29 أبريل 2023 - 12:48 ص

بات فريق بوروسيا دورتموند مهددا بفقدان صدارة جدول ترتيب أندية الدوري الألماني (بوندسليجا)، بعد تعادله مع مضيفه بوخوم 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في الجولة الثلاثين من المسابقة.

وتقدم بوخوم بهدف سجله أنطوني لوسيلا في الدقيقة الخامسة، وتعادل بوروسيا دورتموند عن طريق كريم أديمي في الدقيقة السابعة.

ورفع دورتموند رصيده إلى 61 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام بايرن ميونخ، الذي يمكنه الانقضاض على صدارة جدول الترتيب في حال فوزه على هيرتا برلين غدًا الأحد.

في المقابل رفع بوخوم رصيده إلى 28 نقطة ليعزز تواجده في المركز الخامس عشر بجدول الترتيب.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك