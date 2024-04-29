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عقدت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، مؤتمرا لإعلان النتائج النهائية لانتخابات النقابة التي أجريت الجمعة الماضية، حيث بلغ عدد المشاركين في الانتخابات 10470 صوت.

وتنشر "الشروق" بالأرقام نتائج الفائزين في الانتخابات على مستوى النقابة العامة، والتي جاءت على النحو التالي:

- على مقعد النقيب العام بلغ عدد الأصوات 10470 صوت، عدد الأصوات الصحيحة بلغت 10209 صوت والأصوات الباطلة 261 صوت وجاءت كالتالي:

إيهاب هيكل 4903 صوت. (الفائز بالمقعد) محمد بدوي 4245 صوت. شفيق الحكيم 1061 صوت.

على مستوي النقابة العامة بلغت عدد الأصوات 10470 صوت، الصحيح منها 9212 صوت، و 1258 صوت باطل.

1. على مستوي النقابة العامة فوق السن فاز كل من:

- محمد المفتي 5155 صوت.

- جيلان الجندي 5097 صوت.

- أشرف زعلوك 4854 صوت.

2. على مستوي النقابة العامة تحت السن فاز كل من:

- خالد عبد الباسط 3928 صوت.

- أسماء الدسوقي 3853 صوت.

- عمر شبير 3569 صوت.

3. فاز بمقاعد مجلس النقابة عن المناطق كل من:

- حازم عزت بعضوية مجلس النقابة العامة منطقة القاهرة والجيزة -فوق ١٥ عام بحصوله على 569 صوت.

- نعمة عبد التواب عضوية مجلس النقابة العامة منطقة شمال الصعيد -فوق ١٥ عام وحصلت على 538 صوت.

تيسير قبيصي عضوية مجلس النقابة العامة منطقة جنوب الصعيد -فوق ١٥ عام حصلت على 587 صوت.

صلاح عبد الحي عضوية مجلس النقابة العامة منطقة شرق الدلتا -فوق ١٥ عام وحصل على 1677 صوت.

السيد السجاعي بعضوية مجلس النقابة العامة منطقة وسط الدلتا -فوق ١٥ عام وحصل على 1547 صوت.

محمد أبو شعرة عضوية مجلس النقابة العامة منطقة غرب الدلتا-١٥ عام حصل على 390 صوت.