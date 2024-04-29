مصرع شخص وإصابة 16 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

لقي مواطن مصرعه وأصيب 16 آخرون، بينهم 3 أطفال، جميعهم من محافظة أسوان؛ إثر وقوع حادث تصادم بصحراوي المنيا الغربي .

تلقى اللواء محمد مصطفى مدير أمن المنيا، بلاغا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص ونقل بالطريق الصحراوي الغربي، عند مركز مطاي، وأسفر عن الحادث وقوع حالة وفاة وعدد من المصابين.

وانتقلت سيارات الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين من المعاينة والتحريات مصرع "حسن سايح عبيدالله، 80 سنة"، فيما أصيب كل من "محمد سيد عامر، 25 سنة، السيد محروس السيد، 40 سنة، علاء عادل عبدالعال، 29 سنة، دسوقي حسين علي، 70 سنة، مصطفى دسوقي حسين، 26 سنة، تميم ربيعي سايح عبيدالله، 44 سنة، أحمد محمود أحمد، 29 سنة، حمدي حسن سايح، 38 سنة، ريم محمود عبدالمطلب، 34 سنة، حسن حمدي حسن، 9 سنوات، رنا حمدي حسن، 3 سنوات، أحمد حسين عبدالرازق، 27 سنة، حلا حمدي حسن، 7 سنوات، ماهر محمود محمد، 54 سنة، أحمد ربيعي سايح، 41 سنة، نوال محمد إبراهيم، 47 سنة، جميعهم من أسوان، وتنوعت إصابتهم ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.