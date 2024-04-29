كشف الدكتور أحمد صلاح الدين كامل، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية طب القصر العيني، عن أسباب زيادة معدلات الإصابة بجلطات المخ وجلطات القلب خلال السنوات الأخيرة.

وقال خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، إن زيادة الجلطات أحد الأعراض الجانبية الرئيسية للإصابة بفيروس كورونا.

ونوه أن الإفراط في استخدام أدوية السيولة لمعالجة متلازمة ما بعد كورونا أدى إلى زيادة نسبة التجلط، والإصابة بالجلطات الوريدية في المخ، لافتًا إلى أن الجلطات من الممكن أن تظهر بعد الإصابة بالفيروس بشهور وسنوات.

ولفت إلى أن السبب الآخر متعلق بالهوس بتخسيس الجسم، قائلًا إن بعض أدوية التخسيس على شكل حقن وأقراص، إضافة إلى أن العمليات التي يزال فيها جزء من الجهاز الهضمي، تزيد من معدلات الإصابة بالجلطة.

وأفاد بأن الإصابة بجلطات المخ السبب الثاني للوفاة عالميًا بعد جلطات القلب، مشيرًا إلى أن الجلطة قد تتكون داخل المخ مباشرة أو تنتقل عبر القلب إليه.

وأرجع تكون الجلطات لدى كبار السن إلى الإصابة بمرض السكر أو ارتفاع نسبة الكوليسترول أو السمنة أو عدم شرب المياه بصورة كافية والتعرض لجفاف أو السفر لمسافات طويلة وقلة الحركة.

وشدد على أهمية الانتقال إلى المستشفى في أول 4 ساعات من حدوث الجلطة في المخ؛ حتى يتمكن المريض من علاجها باستخدام مذيب أو سحبها بالقسطرة.

وأوضح أن أعراض جلطة المخ تتمثل في حدوث تأثر فجائي في وظيفة عضو ما، والتأثير على الحركة أو الكلام أو السمع أو الرؤية أو الوعي أو الذاكرة، حسب المكان الذي أصابته الجلطة في الدماغ.