دويتو غنائي بين علي الحجار ومصطفى قمر في ثاني حفلات «100 سنة غنا»

قدم المطرب علي الحجار، ديو مع الفنان مصطفى قمر، في أغنية «بلدي أحببتك يا بلدي»، وذلك في ثاني حفلات مشروع «100 سنة غنا»، الذي يقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

كما قدم مصطفى قمر أغنيتي «أنا بحبك يا مصطفى»، و«فين قلبي»، وسط تفاعل من الجمهور، وعبر عن سعادته بمشاركته في الحفل، قائلا: «سعيد بوجودي في عصر علي الحجار ودعوتي للمشاركة كضيف شرف في حفله»، مشيرا إلى إنه ينتمى لمدرسة محمد فوزي في الغناء والكوميديا، مضيفا" ولدت في نفس عام وفاة محمد فوزي، وقدمت فيلم «فين قلبي» على اسم أغنيته".

ومن جانبه وجه المطرب علي الحجار الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ولمياء زايد رئيسة دار الأوبرا على إيمانهما بمشروع «100 سنة غنا»، كما وجه الشكر للفنان مصطفى قمر وعدد من المواهب الشابة، ونجل الراحل محمد فوزي الذي صعد على المسرح، معربا عن سعادته بالحفل.

يشار إلى أن علي الحجار، بدأ رحلة مشروع «100 سنة غنا» في شهر فبراير الماضى، بأعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب رصدت ملامح من تاريخ الموسيقى والغناء.