اجتماع عربي أوروبي في الرياض لبحث الاعتراف بفلسطين

بدأ في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، اجتماع عربي أوروبي، لدعم الاعتراف بدولة فلسطين، واعتماد حل الدولتين.

وجاء اجتماع ممثلين عن 20 دولة، وفق ما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، عقب اجتماع عربي سداسي حضره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالرياض أيضا على هامش زيارته الحالية.

وقالت القناة: "انطلق الاجتماع التنسيقي العربي الأوروبي بحضور 20 دولة، بهدف دعم جهود حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين، ووقف إطلاق النار في غزة"، وفقا لوكالة الأناضول.

وفي كلمته الافتتاحية، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان: "نجدد التزامنا بوضع حل نهائي لهذا الصراع والاعتراف بدولة فلسطين، ونرغب في دعم جهود حل الدولتين".

وحذر من أن "الاجتياح الإسرائيلي المحتمل لرفح (جنوب) سيؤدي إلى كارثة".

بدوره، قال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي بالاجتماع ذاته: "ندرك وحشية ما يجري في غزة، ومن المهم جدا بحث عملية الوقف الفوري لإطلاق النار، والعمل على إيصال المساعدات وكذلك حل الدولتين"، وفق المصدر ذاته.

وفي وقت سابق اليوم، بحث اجتماع عربي سداسي، ترأسته السعودية، بالرياض، أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة واتخاذ "خطوة لا رجعة فيها" بشأن حل الدولتين، بحضور وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات وقطر، وممثل عن فلسطين، بمشاركة بلينكن.

ومنذ الفيتو الأمريكي الأخير في فبراير الماضي بمجلس الأمن ضد قبول العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة، تتصاعد تحركات عربية مع الجانب الأوروبي لبحث سبل دعم الاعتراف بدولة فلسطين.

والثلاثاء، كشف وزير الخارجية سامح شكري، عن تحرك عربي جديد لدعم الاعتراف بفلسطين في الجمعية العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الإيرلندي ميهوا مارتن.

بدوره، قال وزير الخارجية الإيرلندي إن "هناك العديد من الدول لديها عقلانية مشابهة في الاتحاد الأوروبي، وتعمل على الاعتراف بدولة فلسطين ووقف العنف في قطاع غزة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية آنذاك.