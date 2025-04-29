إسبانيا: نعمل على استعادة إمدادات الكهرباء في كل البلاد سريعا

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بدرو ساتشيث، أنه تم إعادة تشغيل التيار الكهربائي في بعض المناطق شمال وجنوب شبه جزيرة إيبيريا (إسبانيا والبرتغال)، وإعادة تفعيل محطات الربط الكهربائي والمحطات الكهرومائية بكل أنحاء البلاد، و"هذا من شأنه تمكيننا من استعادة إمدادات الكهرباء في كامل البلاد سريعاً".



جاءت تلك التصريحات، خلال كلمة ألقاها رئيس الحكومة الإسبانية، بدرو سانشيث، إزاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي أدت إلى إظلام تام وتوقف إمدادات التيار الكهربائي في كل أرجاء شبه جزيرة أيبيريا وبعض مناطق جنوبي فرنسا.

وكان من ضمن الإجراءات التي وافقت عليها الحكومة الإسبانية، طلب إعلان حالة طوارئ من المستوى الثالث للحماية المدنية في أقاليم مدريد والأندلس وإكستريمادورا، مما يعني أن الحكومة المركزية ستتولى إدارة مناطق الحكم الذاتي هذه، وستفعل الشيء نفسه مع الأقاليم الأخرى التي قد تطلب ذلك.

وفيما يتعلق بأسباب الانقطاع، أكد أنه ”ما زلنا لا نملك معلومات قاطعة“، مناشدا المواطنين ”أن يتزودوا بالمعلومات من خلال القنوات الرسمية، وتجنب الانسياق وراء الأخبار الكاذبة".

وعقب مشاركته في الاجتماع الأول لمجلس الأمن القومي الإسباني، أكد بدرو سانشيث أن الأولوية لدى الحكومة الآن هي العمل بأسرع ما يمكن من أجل عودة الأمور إلى طبيعتها، وإعادة التيار الكهربائي إلى المنازل. وفي الوقت نفسه أوضح أن "إسبانيا لديها آليات لمواجهة مثل هذه النوعية من المواقف".