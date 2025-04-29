كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن كواليس محادثات منتخب سلوفينيا للشباب، مع جراديشار مهاجم الأهلي، من أجل مشاركة اللاعب في بطولة أمم أوروبا للشباب.

وقال إبراهيم فايق خلال تصريحات إعلامية عبر شاشة «إم بي سي مصر 2»: «جراديشار من اللاعبين المميزة اللي اتعاقد معاها الأهلي، منتخب سلوفينيا طلب أن اللاعب يكون متواجد في بطولة أمم أوروبا للشباب في الصيف واللي هيشارك فيها منتخبات كبيرة جدا زي ألمانيا، مع العلم أن البطولة هتتلعب في نفس توقيت كأس العالم للأندية 2025».

وأضاف: «اللوائح في صف الأهلي، لأن البطولة دي من 11 لـ 28، والأهلي هيلعب أول مباراة ليه يوم 14 يونيو. في سلوفينيا، في ناس تواصلت مع جراديشار وأقنعوه أن المشاركة في البطولة الأوروبية أفضل ليه من المشاركة في كأس العالم بسبب التسويق، وعلشان كدة اللاعب بدأ في جس نبض الفريق، في حين لم يرسل النادي أي خطابات رسمية للأهلي».

واستكمل: «النادي الأهلي رفض الفكرة تماما وتمسك بمشاركة اللاعب معاه في كأس العالم للأندية». ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية في يونيو المقبل، رفقة بورتو، بالميراس وإنتر ميامي، في المجموعة الأولى.