وزيرة الخارجية الألمانية تشارك في اجتماع مع حلفاء للناتو في الدنمارك

تتوجه وزيرة الخارجية الألمانية المنتهية ولايتها أنالينا بيربوك اليوم الثلاثاء إلى الدنمارك لحضور اجتماع مع نظرائها من عشر دول أخرى في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمناقشة الوضع الأمني في أوروبا، وهو ما قد يكون آخر رحلة خارجية لها بصفتها وزيرة للخارجية.

وفي الاجتماع مع وزراء خارجية دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق، وكذلك بولندا وفرنسا، في جزيرة بورنهولم الدنماركية في بحر البلطيق، سيُجرى مناقشة التهديد الذي تشكله روسيا في المنطقة، من بين أمور أخرى. ومن المقرر أيضا عقد جلسة عمل أخرى بشأن الوضع في أوكرانيا.

يُذكر أن كابلات بحرية في بحر البلطيق تعرضت للإتلاف بصورة متكررة من قبل، ولا يزال من غير الواضح كيف حدث هذا بالضبط. وفي عدة حالات، أجريت تحقيقات بحثا عن احتمال وقوع أعمال تخريب في إطار ما يسمى بأسطول الظل الروسي، والذي يُقصَد به ناقلات نفط وسفن شحن أخرى تستخدمها روسيا للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها نتيجة لحربها ضد أوكرانيا.

وحذرت بيربوك قبل اجتماع بورنهولم من أن "هذا الأسطول لا يملأ صندوق الحرب الروسي فحسب، بل يعرض الأمن والبيئة في بحر الشمال وبحر البلطيق للخطر أيضا".