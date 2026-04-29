كازاخستان تعيد توجيه 260 ألف طن من النفط إلى روسيا بعد اضطرابات في خط دروجبا

أفادت تقارير بأن كازاخستان ستعيد توجيه 260 ألف طن من النفط الخام كان من المقرر تصديره إلى مصفاة شفيت في ألمانيا، عبر موانئ تصدير روسية، بعد اضطرابات في خط أنابيب دروجبا، بحسب ما نقلت وكالة "كازاخستان توداي" يوم الثلاثاء عن وزارة الطاقة.

ونقلت الوكالة عن ممثل في الوزارة قوله إن 100 ألف طن ستشحن عبر ميناء أوست-لوجا على بحر البلطيق، بينما سيتم نقل 160 ألف طن عبر نظام اتحاد خط أنابيب بحر قزوين.

وينقل خط أنابيب بحر قزوين النفط من حقل تنجيز في شمال غرب كازاخستان إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود، حيث يتم تحميله لاحقا على ناقلات لنقله بحراً إلى وجهاته النهائية.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الصادرات وضمان استمرار الإمدادات إلى الأسواق العالمية، دون توضيح ما إذا كانت الشحنات ستصل في النهاية إلى مصفاة شفيت.

وتصدر كازاخستان حتى الآن النفط الخام إلى ألمانيا عبر خط أنابيب دروجبا الذي يمر عبر روسيا. وبلغت الإمدادات 1ر2 مليون طن في عام 2025، مع توقعات بارتفاعها إلى نحو 3 ملايين طن هذا العام.