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فيسبوك تحذف عشرات الحسابات والصفحات المزيفة في إيران

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 29 مايو 2019 - 4:43 ص | آخر تحديث : الأربعاء 29 مايو 2019 - 4:43 ص

أعلنت شركة فيسبوك الثلاثاء أنها حذفت مجددا عشرات الحسابات والمجموعات والصفحات المزيفة التي تنخرط في "سلوك منسق غير سليم" ومصدرها إيران.

وذكرت الشركة العملاقة في بيان كتبه ناتانيل جليتشر ، مدير شؤون سياسة الأمن السيبراني، أنه تم حذف 51 حسابا مزيفا و 36 صفحة على فيسبوك وثلاثة حسابات على إنستجرام.

ويتعلق محتوى تلك الصفحات والحسابات بقضايا مثل الحركات الانفصالية الأمريكية والإسلام والأقليات العربية في إيران وتأثير المملكة العربية السعودية في الشرق الأوسط.

وفي يناير ، حذفت فيسبوك 365 حسابا مزيفا ومئات الصفحات المزيفة مصدرها إيران.


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