تحالف ميركل يعارض التعجل في مفاوضات انضمام للاتحاد الأوروبي مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية

يعتزم التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، معارضة أي بدء سريع لمفاوضات انضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية للاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس لجنة الشؤون الأوروبية في البرلمان الألماني، جونتر كريشباوم، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لن يُجرى اتخاذ قرار في ذلك قبل أكتوبر المقبل"، موضحا أنه لن يكون هناك بالتأكيد تصويت إيجابي للدول الأعضاء الثمانية والعشرين في الاتحاد في منتصف يونيو المقبل.

وتعتزم المفوضية الأوروبية التوصية اليوم الأربعاء، ببدء مفاوضات الانضمام مع البلدين من منطقة البلقان.

وكان المفوض الأوروبي المختص بشؤون توسعة الاتحاد الأوروبي قال من قبل في تصريحات لـ(د.ب.أ) في بريل الماضي إنه يتوقع توصية إيجابية ببدء المفاوضات عقب انتخابات البرلمان الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد هي المختصة باتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن، ومن الممكن اتخاذ القرار خلال اجتماع للوزراء المختصين بالشؤون الأوروبية في لوكسمبورج في 18 يونيو.

وفي ألمانيا، يتعين أن يعطي البرلمان الألماني (بوندستاج) الضوء الأخضر لبدء المفاوضات، وهو ما لن يحدث حال استمرار التحالف المسيحي في معارضته لبدء المفاوضات حاليا.

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قررت في يونيو الماضي، بدء المفاوضات مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية على نحو مبدئي، وربط الاتحاد الأوروبي بدء المفاوضات بإجراء المزيد من الإصلاحات في الدولتين.

وحذر هان من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد من اللعب على عامل الوقت رغم تقديم تقارير إيجابية عن وضع الإصلاحات في البلدين، موضحا أن إرجاء بدء المفاوضات وعدم الاعتراف بخطوات التقدم التي أحرزتها الدولتين من الممكن أن يكون لهما عواقب وخيمة على الدولتين وعلى المنطقة بأكملها.