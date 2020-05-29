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الإفتاء تنعي عبد العزيز سيف النصر

دار الإفتاء
دار الإفتاء
نور رشوان
نشر فى : الجمعة 29 مايو 2020 - 2:44 م | آخر تحديث : الجمعة 29 مايو 2020 - 2:44 م

نعت دار الإفتاء المصرية، الدكتور عبد العزيز سيف النصر، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وكتبت «الإفتاء»، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة، «‎ننعي بقلوب راضية بقضاء الله وقدرة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد العزيز سيف النصر عضو هيئة كبار العلماء وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، الذي وافته المنية فجر اليوم الجمعة».
وأضافت «نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدمه للعلم وطلابه في ميزان حسناته، ويلهم أهله وطلابه ومحبيه الصبر والسلوان».

‎(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) ‎ننعي بقلوب راضية بقضاء الله وقدرة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد العزيز سيف...

تم النشر بواسطة ‏دار الإفتاء المصرية‏ في الجمعة، ٢٩ مايو ٢٠٢٠

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