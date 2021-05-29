تستعد الفنانة دنيا عبد العزيز، لاستئناف تصوير دورها في مسلسل "الحرير المخملي"، يوم الاثنين في مدينة الإنتاج الإعلامي، بعد أن توقف تصويره لفترة بسبب انشغال أبطاله في موسم رمضان الأخير.

"الحرير المخملي"، عن رواية تحمل اسم المسلسل لأميمة عز الدين، ومن بطولة مصطفى فهمي، وداليا البحيري، وهالة فاخر، أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، وسامي مغاوري، وطارق صبري، ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

وتدور أحداث مسلسل "الحرير المخملي"، حول قضية العلاقات الأسرية، ويجسده الفنان مصطفى فهمي، دور الجد ويظهر فيه بشخصية كبير البلد في عصر التسعينيات، ويمتلك العديد من الأراضي الزراعية وغيرها وصولًا إلى الأبناء في العصر الحديث.

يذكر أن الفنانة دنيا عبد العزيز، قد شاركت في الموسم الرمضاني وحققت خلاله نجاح كبير بمشاركتها في مسلسلي "اللي ملوش كبير" مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وخالد الصاوي، وأحمد العوضي، ومحمود حافظ، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفى فكري، و"المداح" مع الفنان حمادة هلال، ونسرين طافش، وأحمد بدير، ومن تأليف أمين جمال، ومن إخراج أحمد سمير فرج.