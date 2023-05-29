 إقلاع طائرة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 10 أطنان من المواد الطبية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إقلاع طائرة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان بحمولة 10 أطنان من المواد الطبية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 29 مايو 2023 - 3:53 م | آخر تحديث: الإثنين 29 مايو 2023 - 3:53 م

 

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي إقلاع طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية متوجهة إلى السودان الشقيق تعد ال13 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء هناك تحمل 10 أطنان من المواد الإغاثية والطبية والخيام.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجمعية الكويتية خالد الزيد - اليوم الاثنين، عقب إقلاع الطائرة - إن الكويت مازالت تواصل إرسال المعونات وطائرات الإغاثة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة السودانية وأن الجمعية ساهمت في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والغذاء والخيام للنازحين السودانيين بشكل عاجل وبالتنسيق مع الهلال الأحمر السوداني للعمل على توزيعها.

وأوضح أن هذه المساعدات الإنسانية تأتي في إطار العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وضمن الدور الإنساني الذي تؤديه دولة الكويت في إغاثة المحتاجين والمتضررين من الكوارث والأزمات الإنسانية وأن حملة (أغيثوا السودان) عبر الموقع الإلكتروني للهلال الأحمر الكويتي تهدف إلى مساندة الأشقاء في السودان في محنتهم والحد من تدور الأوضاع الإنسانية وتخفيف معاناتهم عبر توفير مستلزمات الحياة لهم.

يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي كان قد قرر بناء على توجيهات القيادة السياسية إرسال مساعدات إغاثية وطبية عاجلة للسودان وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية لإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء هناك بالسرعة الممكنة.


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