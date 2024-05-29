بولندا تعيد إدخال منطقة محظورة على حدودها مع بيلاروس

أعربت بولندا عن رغبتها في إعادة ادخال قطاع محظور من الأراضي على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، في أعقاب هجوم بسكين على جندي على الحدود مع بيلاروس.

وقال رئيس وزراء بولندا دونالد توسك، اليوم الأربعاء، خلال زيارة إلى بلدة "دوبيكزي سيركيوني" الحدودية إن "هناك حاجة إلى منطقة عازلة، يبلغ عرضها حوالي 200 متر، حيث أنه من الضروري أن تتصرف الدولة البولندية بكفاءة".

ويقول الجيش البولندي، إن مهاجرا هاجم جنديا بسكين، على الحدود أمس الثلاثاء وتعرض لإصابات خطيرة. وكان الجندي قد استخدم درعه لتغطية فجوة، في السياج الحدودي، الذي أراد المهاجرون العبور من خلاله إلى بولندا، وطعنه أحد المهاجرين عبر السياج.

ونشر حرس الحدود صورا على وسائل التواصل الاجتماعي، لعصا مثبتة عليها سكين نجاة.

وتم نقل الجندي إلى المستشفى وخضع لجراحة. وذكرت وزارة الدفاع البولندية إن حالته مازالت خطيرة.