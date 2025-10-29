أكد الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب نادي ليفربول، أن فريقه يعيش لحظة صعبة بعد النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنه يجب إظهار رد الفعل المناسب خلال مباراة كريستال بالاس في كأس كاراباو.

وقال فان دايك في المؤتمر الصحفي: "رسالتي قبل مباراة كريستال بالاس بسيطة، سنبقى متحدين مهما كلف الأمر".

وأضاف: "نعلم أن هذه لحظة صعبة، نعلم أن النتائج والأداء ليسا كما نتمناه، وهذا سيؤدي إلى ضغوط وتدقيق وانتقادات من الخارج".

وأوضح: "نحن نتقبل ذلك، عندما تلعب لنادٍ مثل ليفربول فإن ذلك يأتي بمعايير وتوقعات معينة، لذلك عندما لا ترقى إلى مستوى هذه المعايير ولا تلبي هذه التوقعات، عليك أن تتعامل مع ما سيأتي، هكذا هي الأمور".

وأكمل: "ثم عليك أن تُظهر رد الفعل المناسب، عليك أن تُراجع نفسك، وأن تُظهر قوتك وشخصيتك، وأن تعمل بجد، وأن تجد طريقةً للعودة، هذا بالضبط ما سنسعى إليه هذه الليلة".

وأنهى: "كان يوم السبت مُخيباً للآمال للغاية، بعد أن قدّمنا أداءً جيداً في فرانكفورت بدوري أبطال أوروبا، أردنا أن نحاول البناء على ذلك في برينتفورد، للأسف لم نتمكن من ذلك، وكانت الخسارة بهذه الطريقة صعبةً علينا، لا شك في ذلك".