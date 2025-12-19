العراق يطالب إيطاليا بإعادة النظر في قيود السفر المفروضة عليه

طالب العراق، اليوم الجمعة، إيطاليا بإعادة النظر في قيود السفر المفروضة عليه، في ظل التحسن الذي يشهده الوضع الأمني في البلاد.

يأتي ذلك خلال لقاء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني في روما، ضمن زيارة يجريها الوزير العراقي إلى إيطاليا، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية.

وقدم حسين، خلال اللقاء، إحاطة شاملة عن المشهد السياسي الداخلي في العراق، مشيرا إلى نجاح الانتخابات العامة الأخيرة، وما اتسمت به من سلاسة وتنظيم ومشاركة سياسية واسعة، بما يعكس تقدم المسار الديمقراطي في البلاد.

وطلب الوزير العراقي، في سياق تعزيز التعاون الثنائي، إعادة النظر في القيود والتحذيرات المتعلقة بالسفر إلى العراق، التي فُرضت في مراحل سابقة على خلفية الأوضاع الأمنية التي شهدها البلد خلال السنوات الماضية، وذلك في ضوء التحسن الملحوظ في الوضع الأمني والاستقرار الحالي.

وبحسب البيان، أبدى الوزير الإيطالي تفهمه لهذا الطلب، ووعد بالعمل على متابعته في الأطر المختصة.

كما دعا حسين إلى المضي قدما في توقيع مذكرة تفاهم تقضي بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من تأشيرة السفر إلى إيطاليا، بما يسهم في تسهيل التواصل الرسمي وتعزيز التعاون المؤسسي بين البلدين.

وفي 16 ديسمبر الجاري، رحّبت وزارة الخارجية العراقية بقرار الحكومة السويسرية رفع حظر السفر المفروض على عدد من المدن العراقية، في خطوة أولى شملت بغداد والبصرة والنجف الأشرف وبابل وكربلاء المقدسة، إضافة إلى إقليم كردستان شمالي العراق.