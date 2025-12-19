بوتين: نشر نحو 700 ألف جندي روسي في منطقة الحرب بأوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن بلاده نشرت نحو 700 ألف جندي في الحرب بأوكرانيا.

وأوضح بوتين، خلال مؤتمره الصحفي السنوي وجلسة الأسئلة والأجوبة مع المواطنين في موسكو، أن غالبية هؤلاء الجنود من الشباب، بمن فيهم أبناء جيل التسعينيات.

وعند سؤاله عن الاتهامات بأن هذه الفئة العمرية تمثل "جيلًا ضائعًا"، قال: "نحن نعيش في ظل ظروف العملية العسكرية الخاصة".

وهذا هو المصطلح الرسمي الذي يستخدمه الكرملين للإشارة إلى حربه مع أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، تناول البرنامج التلفزيوني السنوي لبوتين، الذي يشتمل على مؤتمر صحفي وجلسة أسئلة يجيب فيها على استفسارات المواطنين الروس، بشكل متكرر مسألة تشجيع الشباب في روسيا على زيادة الإنجاب.