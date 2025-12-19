فليك يؤجل حسم مستقبله مع برشلونة رغم عرض التمديد حتى 2028

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف فليك، مدرب برشلونة، من تحرك إدارة النادي لتمديد عقده لموسم إضافي، رغم أن ارتباطه الحالي يمتد حتى صيف 2027.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن إدارة برشلونة طرحت بالفعل فكرة التجديد حتى يونيو 2028 على طاولة وكيل المدرب الألماني، في إطار سعيها لترسيخ الاستقرار الفني وتعزيز مكانة المدرب داخل غرفة الملابس، إلى جانب التأكيد على الثقة الكاملة في المشروع القائم.

وأوضحت الصحيفة أن فندق «ماجيستيك» في برشلونة شهد مؤخرًا اجتماعًا جمع فليك برئيس النادي خوان لابورتا، قبل أن ينضم المدير الرياضي ديكو لاحقًا، حيث جرى التطرق إلى ملف العقد، مع رغبة واضحة من الإدارة في أن يبدأ المدرب الموسم المقبل باتفاق أطول أمدًا.

ورغم الأجواء الإيجابية والعلاقة المتناغمة التي تربط فليك بكل من لابورتا وديكو، فإن المدرب يفضل عدم الدخول في مفاوضات رسمية حاليًا، مؤجلًا أي قرار إلى ما بعد نهاية الموسم. ويضع فليك، الذي يتم عامه الحادي والستين في فبراير المقبل، تركيزه الكامل على العمل اليومي والاستمتاع بتجربته مع الفريق، دون استعجال الالتزام طويل المدى.

كما يأخذ المدرب في حساباته اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية داخل برشلونة، وغياب الوضوح بشأن مستقبل الإدارة الحالية، ما يجعله متحفظًا على توقيع عقد ممتد في هذه المرحلة، خاصة أن لابورتا كان صاحب قرار التعاقد معه.

وبحسب الصحيفة، فإن نجاح الفريق في تحقيق أهدافه هذا الموسم، إلى جانب استمرار لابورتا في رئاسة النادي، قد يفتح الباب أمام موافقة فليك على التمديد لموسم إضافي، في ظل ارتباطه بالنادي وارتياحه للحياة في برشلونة.