تفاصيل عقد مايكل كاريك مع مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل عقد مايكل كاريك الجديد مع مانشستر يونايتد، وذلك بعد نجاحه في الفترة المؤقتة التي تولى خلالها قيادة الفريق وحقق خلالها نتائج إيجابية.

وقال الصحفي فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إن عقد كاريك الجديد مع مانشستر يونايتد سيمتد حتى يونيو 2028، مع وجود خيار التمديد لمدة موسم إضافي حتى يونيو 2029.

وأضاف رومانو أن المدرب سيواصل مشواره مع النادي، حيث يستعد لتوقيع العقد بشكل رسمي، مؤكدًا أن الاتفاق بين الطرفين قد تم بالفعل.

وتمسك مسؤولو مانشستر يونايتد باستمرار كاريك مع الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل المستويات المميزة التي قدمها خلال فترة قيادته المؤقتة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 65 نقطة، حيث يضع النادي هدف العودة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد سنوات من الغياب عن البطولة.

ومن المنتظر أن يعقد مسؤولو مانشستر يونايتد جلسة مع كاريك خلال الفترة المقبلة، لمناقشة صفقات الموسم الجديد واحتياجات الفريق الفنية.