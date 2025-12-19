تشكيل هجومي لسيراميكا أمام الأهلي

أعلن علي ماهر، مدرب فريق سيراميكا كليوبترا، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في كأس الرابطة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: حسين السيد، سعد سمير، رجب نبيل، أحمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية، عمرو قلاوة، محمد صادق

خط الهجوم: صديق إيجولا، إسلام عيسى، مروان عثمان

ويجلس على دكة بدلاء سيراميكا كل من: "محمد كوكو، جاستيس ارثر، كريم وليد، إبراهيم محمد، أحمد بلحاج، كريم الدبيس، أيمن موكا، محمد رضا، فخر لاكاي".

ويبحث الأهلي عن انتصاره الأول في البطولة، حيث لم يسبق له الفوز من قبل في البطولة التي يشارك فيها دائمًا بالبدلاء والشباب.

ويسعى الأهلي لتعويض خسارته في الجولة الأولى أمام إنبي، بعدما سقط بهدف دون رد من ركلة جزاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.

وبدأت البطولة موسم 2021-2022 مع إنشاء رابطة الأندية المحترفة، وتقام في التوقفات الدولية بين أندية الدوري الممتاز، وفي المواسم الأربعة الماضية فاز مودرن سبورت بأول نسخة للبطولة، وفاز سيراميكا كليوباترا بالنسخ الثلاث التالية.

ويخوض الأهلي منافسات الموسم الحالي في المجموعة الأولى والتي تضم أندية: الأهلي، طلائع الجيش، إنبي، فاركو، غزل المحلة، المقاولون العرب، سيراميكا كليوباترا.