رئيس الوزراء الياباني يحذر من التوترات بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية

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أبدى رئيس الوزراء الياباني شيجيرو ايشيبا، اليوم الخميس، عزمه الدفاع عن أنظمة تجارية حرة ومتعددة الجوانب قائمة على القواعد والاضطلاع بدور ريادي؛ لتوسيع مجموعة تجارية لدول آسيا والمحيط الهادئ في وقت تزيد فيه الانقسامات والتوترات بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية والحروب التجارية.

وقال إيشيبا، في منتدى عالمي بطوكيو: "الرسوم الجمركية المرتفعة لن تجلب الرخاء الاقتصادي.. إن الرخاء الذي يبنى على التضحيات من شخص أو من دولة أخرى لن يؤدي إلى اقتصاد قوي".

وتابع أن اليابان تسعى للعمل مع الولايات المتحدة بشأن الاستثمار وتوفير الوظائف وتصنيع منتجات عالية الجودة من أجل رخاء الولايات المتحدة وبقية العالم.

وتأتي تصريحات إيشيبا، فيما يتوجه كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين ريوسي أكازاوا إلى واشنطن العاصمة؛ من أجل جولة مباحثات رابعة في محاولة لإقناع الولايات المتحدة لإسقاط كل الرسوم الجمركية الأخيرة.

وحتى الآن لم تنجح اليابان في الحصول على تنازلات أمريكية، وتردد أنها تدرس شراء المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية ومعدات الدفاع كورقة مساومة.

كما دعا إيشيبا، الدول الأخرى في آسيا إلى إظهار "أهمية النظام الاقتصادي الحر والعادل القائم على القواعد".

وقال إن سبيل إظهار هذا هو اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ.