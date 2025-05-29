المملكة المتحدة تنشئ قيادة سيبرانية لإحباط الحرب الإلكترونية

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أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، أن الحكومة سوف تنشئ قيادة سيبرانية لمواجهة مستوى "مستمر ومكثف" من الحرب الإلكترونية في إطار مراجعة إستراتيجية للدفاع.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، بأن الحكومة سوف تستثمر أكثر من مليار جنيه إسترليني (1.34 مليار دولار) في "شبكة استهداف رقمية" سوف تقام بحلول 2027؛ لتحسين ربط أنظمة الأسلحة والسماح باتخاذ القرارات الخاصة بالمعارك التي تستهدف تهديدات العدو وتنفيذها بشكل أسرع.

وأوضحت وزارة الدفاع، أن القيادة يمكنها تحديد أي تهديد باستخدام جهاز حساس على متن سفينة أو في الفضاء ثم يمكنها تعطيله باستخدام طائرة "إف 35" أو مسيرة أو عملية سيبرانية هجومية.

وسيرأس الجنرال جيم هوكنهال القيادة السيبرانية والكهرومغناطيسية؛ للدفاع ضد الهجمات السيبرانية وتنسيق التحركات الهجومية مع القوة السيبرانية الوطنية.

وقال وزير الدفاع هيلي، إن خطوة الحكومة تأتي بعد توجيه نحو 90 ألف هجوم سيبراني من مصادر على صلة بدول ضد الدفاع البريطاني على مدار العامين الماضيين.