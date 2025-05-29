متحدث الحكومة يكشف آخر مستجدات حفل افتتاح المتحف الكبير وتطوير منطقة هضبة الأهرام

تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن آخر مستجدات تطوير منطقة هضبة الأهرام والمتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى الانتهاء من كل الترتيبات والتصور العام لحفل افتتاح المتحف المزمع عقده يوم 3 يوليو.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الخميس، إن العمل جارٍ على وضع اللمسات الأخيرة، والتي تشمل: تطوير المنطقة المحيطة والطرق والمحاور الرئيسية المؤدية للمنطقة، وعمليات النظافة والتشجير، والتجهيزات الخاصة بالحفل، ومتابعة عملية توجيه الدعوات.

وأوضح أن «الشركة المتحدة تبذل جهدًا كبيرًا في وضع اللمسات الأخيرة لتنظيم الحفل وكل الفقرات الخاصة به»، قائلًا إن «الحكومة تسعى لأن يكون الحفل على أعلى مستوى من مشاركة قادة وملوك ورؤساء الدول».

وذكر أن وزارة الطيران المدني تنتهي من كل التجهيزات والترتيبات المتعلقة بمتابعة إجراءات وصول الوفود الرئيسية والمدعوين والاستقبال في المطارات، خاصة مطار سفنكس.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤخرًا عدة اجتماعات لمناقشة تطوير المنطقة المحيطة، مؤكدًا أن «هضبة الأهرام منطقة واعدة يمكن تطويرها».

ولفت إلى أن «رؤية تطوير المنطقة تشمل زيادة الخدمات، وعلى رأسها توفير الخدمات اللازمة للسياح، وإتاحة أراضٍ لبناء فنادق، وزيادة الوحدات الفندقية».