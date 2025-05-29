رئيس جنوب إفريقيا عن زيارته للبيت الأبيض: أدركنا تأثيرات سلبية على اقتصادنا ما لم نصلح العلاقة مع أمريكا

أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أهمية زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، قائلاً في حديث مساء أمس أمام برلمان بلاده إن أهمية الزيارة ترجع إلى الدور الحاسم الذي تواصل الولايات المتحدة لعبه في المشهد الاقتصادي لجنوب أفريقيا، مضيفًا: "لا تزال الولايات المتحدة تلعب دورًا بالغ الأهمية في اقتصادنا. وكان من الضروري والمهم لنا أن نتواصل معها، لأن العديد من وظائف شعبنا تعتمد على تعاملاتنا الاقتصادية مع الولايات المتحدة".

وقال رامافوزا: "رغم ما شاهدناه على التلفاز، فقد تمكنا من إجراء نقاش ولقاء أكثر جدوى مع الرئيس ترامب وممثليه خلال جلسة هادئة تناولنا فيها الغداء معًا وتبادلنا وجهات النظر حول عدد من القضايا. ونعتقد أن هذا التعاون سيستمر من خلال عملية مجموعة العشرين".

وأشار رامافوزا إلى أنه ناقش مع ترامب الرسوم الجمركية والاستثمارات، وشجعه على حضور قمة مجموعة العشرين التي ستستضيفها جنوب أفريقيا، كما ناقش تشجيع استثمارات الشركات الأمريكية في جنوب أفريقيا، واستثمارات الشركات الجنوب أفريقية في الولايات المتحدة.

كانت زيارة رامافوزا للبيت الأبيض تستهدف معالجة العلاقات المتدهورة، والتي كانت مصدر قلق لكثيرين في جنوب أفريقيا، وضمان المنافع الاقتصادية المتبادلة – حسب موقع تشواني نيوز الجنوب أفريقي.

وفي حديثه للبرلمان، قال رامافوزا: "العلاقات بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة شغلت أذهان الكثيرين في بلدنا، وأثار الكثيرون مخاوف بشأن تدهور العلاقات بين بلدينا، وأدركنا أن التأثير على اقتصاد بلدنا سيكون سلبيًّا ما لم نتمكن من إصلاح أو إعادة ضبط العلاقة بين بلدينا".

وأكد رئيس جنوب أفريقيا أهمية الولايات المتحدة كشريك تجاري، حيث تستثمر أكثر من 600 شركة أمريكية في جنوب أفريقيا، والعكس صحيح.

وفيما يتعلق بالتأثير الاقتصادي والقطاعي، أوضح الرئيس رامافوزا أن القطاعات التي سوف تتأثر بالعلاقة مع الولايات المتحدة تشمل قطاع الزراعة والسيارات، وهو ما دفعه إلى ضرورة حماية الوظائف والاستثمارات في هذه القطاعات من خلال الحفاظ على العلاقات الاقتصادية القوية.

مجموعة العشرين وإعادة ضبط العلاقات

وفيما يتعلق بمجموعة العشرين، قال الرئيس إن الرحلة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية عملية مجموعة العشرين وتشجيع المشاركة الأمريكية.

وأضاف الرئيس: "الهدف الثالث كان مناقشة مجموعة العشرين وتسليط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه دولة مثل الولايات المتحدة، وهي أكبر اقتصاد في العالم، في أنشطة مجموعة العشرين التي ننخرط فيها بعمق ونتحمل مسؤولية قيادتها، ومن المهم للولايات المتحدة أن تنخرط في عملية مجموعة العشرين، وفي نهاية المطاف إغراء زعيم الولايات المتحدة بالحضور إلى قمة الزعماء في نهاية العام".

وأكد الرئيس أنه على الرغم من التصورات العامة، أجرى الوفد مناقشات مفيدة مع الرئيس ترامب وممثليه، مما عزز المشاركة المستمرة.

كان اجتماع رئيس جنوب أفريقيا مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض قد شهد حالة من التوتر بعد أن عرض ترامب مقاطع فيديو لشخصيات معارضة جنوب أفريقية تُردد شعارات تحريضية لدعم ادعاءاته بوقوع إبادة جماعية ضد البيض، وهو ما نفاه رامافوزا موضحًا أن هذا الخطاب لا يعكس سياسة الحكومة، بل يصدر عن أحزاب هامشية في المشهد الديمقراطي في جنوب أفريقيا، مؤكدًا أن جرائم العنف في جنوب أفريقيا طالت جميع الفئات العرقية، وخاصة المواطنين السود، داعيًا إلى حوار هادئ وبنّاء. إلا أن ترامب أصرّ على مزاعم الإبادة الجماعية ضد المزارعين البيض في جنوب أفريقيا، واتهم الحكومة أيضًا بمصادرة الأراضي الزراعية.