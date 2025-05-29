 البيت الأبيض: ترامب لم يحسم أمره بعد بخصوص فرض عقوبات على موسكو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البيت الأبيض: ترامب لم يحسم أمره بعد بخصوص فرض عقوبات على موسكو

وكالات
نشر في: الخميس 29 مايو 2025 - 7:11 م | آخر تحديث: الخميس 29 مايو 2025 - 7:13 م

نقلت وكالة رويترز عن مسئولين في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يحسم أمره بعد في خيار فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وذكرت الوكالة، أن حزمة الإجراءات الجديدة، التي تشمل قيودا على القطاع المصرفي والطاقة، جاهزة بالفعل، كما لفتت إلى أن القيود جاهزة للتطبيق في حال وقّع ترامب الأمر الرئاسي المطلوب.

وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد نقلت عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن ترامب لا يزال يدرس الخيارات المطروحة، وسط تحذيرات من بعض مستشاريه من أن أي خطوة تصعيدية قد تضر بالمصالح الاقتصادية الأمريكية وتؤثر سلبا على فرص التفاوض مع موسكو.

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