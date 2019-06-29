كوريا الجنوبية وكندا تبحثان الوضع في شبه الجزيرة الكورية وسبل تعزيز العلاقات التجارية

بحث الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الوضع في شبه الجزيرة الكورية وسبل تعزيز العلاقات التجارية متبادلة المنفعة بين البلدين، وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم السبت، أن الرئيس مون أشاد بإيلاء كندا اهتماما خاصا بجهود كوريا الجنوبية المبذولة لبناء سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية، داعيا إلى التأييد والتعاون باستمرار في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وأشار الرئيس مون ورئيس الوزراء ترودو إلى تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية استنادا إلى الإطار المؤسسي مثل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين واتفاقية التعاون المبتكر في العلوم والتكنولوجيا بعد رفع العلاقات الثنائية إلى الشراكة الاستراتيجية في عام 2014.

وأعربا عن ترحيبهما بتوسيع حجم التجارة بين البلدين منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في حيز التنفيذ عام 2014، واتفقا على بذل الجهود لزيادة التجارة ذات المنفعة المتبادلة باستمرار.

وأوضح المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، أن هذه القمة الكورية الجنوبية-الكندية الثانية من نوعها منذ عام 2017، مضيفا أنها ستسهم في تعزيز التجارة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.