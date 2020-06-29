شركة أريان سبيس ترجئ إطلاق صاروخ فيجا إلى أجل غير مسمى

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أعلنت شركة "أريان سبيس" لإطلاق صواريخ الأقمار الاصطناعية صباح اليوم الإثنين تأجيل إطلاق الصاروخ فيجا من محطة كورو في جويانا الفرنسية إلى أجل غير مسمى، بسبب ظروف الطقس غير المواتية.

كانت الشركة قد ذكرت في وقت سابق أنها ستحاول إطلاق الصاروخ ليلة الأحد/ الاثنين، إذا تحسنت حالة الطقس.

وكانت الشركة قد أرجأت إطلاق صاروخ فيجا عدة أشهر في آذار/مارس الماضي بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا، وتأجيل إطلاقه مرتين في شهر حزيران/يونيو الجاري بسبب الطقس السيئ.

وذكر بيان أن الصاروخ "فيجا في في 16" سوف يحمل على متنه 53 قمرا اصطناعيا لـ 21 عميلا.

ويعد الصاروخ، البالغ طوله 30 مترا، أصغر حاملة شحنات في ترسانة الشركة الأوروبية.

وكانت محاولة إطلاق صاروخ فيجا قد فشلت في العام الماضي، ربما بسبب عيب في الجزء الأمامي من المحرك.

وانشطر الصاروخ إلى جزءين. ويشار إلى أن صاروخ فيجا قام برحلته الأولى في 13 شباط/فبراير 2012.