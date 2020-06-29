 بعد الحريق.. الأمن: جارِ حصر الخسائر في المكتبة المركزية لجامعة الإسكندرية - بوابة الشروق
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بعد الحريق.. الأمن: جارِ حصر الخسائر في المكتبة المركزية لجامعة الإسكندرية

عصام عامر:
نشر في: الإثنين 29 يونيو 2020 - 3:17 م | آخر تحديث: الإثنين 29 يونيو 2020 - 3:17 م

نشب حريق محدود في المكتبة المركزية لجامعة الإسكندرية، اليوم الاثنين، إثر حدوث ماس كهربائي بالكابل الموصل لها من غرفة الكهرباء، دون وقوع ضحايا أو مصابين.

تلقى اللواء سامي عبدالرازق غنيم مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، باندلاع حريق محدود داخل مكتبة جامعة الإسكندرية.

وبانتقال سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، تحت إشراف العميد جمال ياسين، مدير الإدارة، تم السيطرة على الحريق، دون حدوث خسائر بالكتب أو المخطوطات الموجودة في المكتبة.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد تم تحرير محضر بالواقعة، وجارِ حصر الخسائر، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

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