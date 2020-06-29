نشب حريق محدود في المكتبة المركزية لجامعة الإسكندرية، اليوم الاثنين، إثر حدوث ماس كهربائي بالكابل الموصل لها من غرفة الكهرباء، دون وقوع ضحايا أو مصابين.

تلقى اللواء سامي عبدالرازق غنيم مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، باندلاع حريق محدود داخل مكتبة جامعة الإسكندرية.

وبانتقال سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، تحت إشراف العميد جمال ياسين، مدير الإدارة، تم السيطرة على الحريق، دون حدوث خسائر بالكتب أو المخطوطات الموجودة في المكتبة.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد تم تحرير محضر بالواقعة، وجارِ حصر الخسائر، وتباشر النيابة العامة التحقيق.