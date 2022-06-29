 السجن 10 أعوام لمتهم بقتل بائع خضار خلال مشاجرة في الإسكندرية - بوابة الشروق
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السجن 10 أعوام لمتهم بقتل بائع خضار خلال مشاجرة في الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 10:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 10:24 م

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادي، اليوم الأربعاء، "أ.ن.ف"، عامل معمار، بالسجن لمدة 10 أعوام؛ لاتهامه باستعراض القوة، وقتل "ن.ج.س"، بائع خضار، وذلك في القضية المُقيدة برقم 32316 لسنة 2020 جنايات أول المنتزه.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه؛ يفيد نشوب مشاجرة، وعلى أثرها تم نقل شخص إلى إحدى المستشفيات، وفارق الحياة أثناء إسعافه.

وكشفت التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المنطقة، أنه وعلى أثر وقوع مشاجرة في منطقة العصافرة، تدخل المجني عليه، لفض المشاجرة فطعنه المتهم، بسلاح أبيض "سكين" فتمت إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وبتقنين الإجراءات وضبط المتهم، تم تحرير محضرًا بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: أشرف أبو زينة، ومحمد حسن منيع، وسكرتير الجنايات، إبراهيم غريب.

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