المنتخب الأمريكي يكتسح سانت كيتس ونيفس بسداسية نظيفة في الكأس الذهبية

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اكتسح المنتخب الأمريكي نظيره سانت كيتس ونيفس 6 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء (صباح الخميس بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة الكأس الذهبية لمنتخبات الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) ، والتي شهدت أيضا فوز منتحب جامايكا على ترينيداد وتوباجو 4 / 1.

وتقمص خيسوس فيريرا دور البطولة للمنتخب الأمريكي بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 16 و25 و50 ، وأضاف الأهداف الثلاثة الأخرى جورجي ميهايلوفيتش (هدفان) في الدقيقتين 12 و79 وبريان رينولدز في الدقيقة 15.

ورفع المنتخب الأمريكي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب وظل منتخب سانت كيتس ونيفس بلا رصيد في قاع الترتيب.

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب جامايكا على ترينيداد وتوباجو 4 / 1.

وسجل أهداف منتخب جامايكا ديماراي جراي (هدفان) في الدقيقتين 14 و29 ، وليون بايلي في الدقيقة 17، ودوجوان ريتشاردز في الدقيقة الأخيرة من المباراة، فيما سجل هدف ترينيداد وتوباجو أندريه رامبرساد في الدقيقة 49.

ورفع منتخب جامايكا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف منتخب أمريكا وتوقف رصيد منتخب ترينيداد وتوباجو عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.