إقبال على مهرجان الفوم في ثان أيام عيد الأضحى بشواطئ الغردقة

نظمت فنادق الغردقة مهرجان الفوم في ثان أيام عيد الأضحى المبارك، بمشاركة السياح الأجانب من نزلاء الفنادق في الاحتفالات على الشواطئ.



ولاقي المهرجان، إقبالا من السائحين والتفاعل على أنغام الموسيقى، وسط تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وأوضح نبيل حسين الخبير السياحي ومنظم فعاليات مهرجان الفوم بالغردقة، في تصريحات صحفية، أن الفنادق تحرص دائما على المشاركة في الأعياد والمناسبات الاجتماعية، مؤكدا أن ثان أيام عيد الأضحى المبارك شهد الاحتفال بمهرجان الفوم.



وأضاف أن مهرجان الفوم لاقي إقبالا كبيرا على الشواطئ من نزلاء الفنادق بمشاركة السائحين الأجانب الذين حرصوا على التفاعل والرقص على أنغام الموسيقى، وتبادل التهاني والتبريكات مع المصريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وأشار إلى أن الفنادق دائما تحرص على احتفالات بالأعياد والمناسبات الاجتماعية والوطنية، لافتا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق خلال أسبوع العيد، تزامنا مع زيادة الحجوزات وإقبال كبير على فنادق الغردقة.